إحالة 10 متهمين بينهم 3 رؤساء لجهاز 15 مايو للمحاكمة لإهدارهم المال العام

كشفت تحقيقات النيابة الادارية عن قضية فساد مالي وإداري داخل جهاز مدينة 15 مايو ترتب عليها تسهيل الإستيلاء على أراضي الدولة وأستغلالها، وقررت النيابة احالة 10 مسئولين بينهم 3من رؤساء جهاز مدينة 15 مايو السابقين للمحاكمة التأديبية.



شمل تقرير الإتهام كلًا من ب.أ. مدير عام التنمية بجهاز مدينة 15 مايو و أ. ح ، وخ.ع. مديري إدارة الأمن وت.ج. ، رئيس الجهازالسابق وأ.ك.، مدير إدارة التنمية وج.م. وكذلك م.ع. رئيسا الجهاز السابق والحالي وه.ح. و كذلك ن.ش ، مديرتا التنمية وع. ر. ، رئيس الجهاز الأسبق.



أكد تقرير الإتهام أن المخالفين الأولي والرابعة والخامس ومن السادس حتى العاشر لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد المالية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة بأن لم يتسلموا الموقف الخاص بالسيارات بالمجاورة 20 المرحلة الثانية رغم رئاستهم للجهاز وإدارة التنمية مما ترتب علية إدارة الموقف من قبل ثلاثة اشخاص غير تابعيين للجهاز وتحصيلهم واستيلائهم علي مبالغ مالية من السائقين لانفسهم دون توريدها لخزينة الجهاز.



وتبين أن المخالف الثاني تواجد بموقف السرفيس للسيارات الخاص بجهاز مدينة 15 مايو دون عمل أو سند أو تكليف رسمي عن المدة من عام 2012 وحتي تاريخ المذكرة الماثلة بالمخالفة للتعليمات، وأهمل في أداء وظيفته حال تواجد سيرفيس سيارات مما ترتب علية قيام اشخاص غير تابعيين للجهاز بادارة الموقف والتحصيل والاستيلاء علي مبالغ مالية لحسابهم الخاص دون توريدها لخزانة الجهاز والسماح لمستاجر الكافيتيريا الموجود بالموقف بالإستيلاء على مساحة ارض بجانب الكافيتيريا دون وجه حق.



وجاء بأوراق القضية أن المخالف الثالث لم يقم بتكليف إدارة الأمن رئاسته بحراسة موقف سرفيس السيارات بالمجاورة 20 بمدينة 15 مايو التابعة للجهاز وذلك اعتبارًا من رئاستة لأمن الجهاز في 3/10/2016 وحتي تاريخ إعداد المذكرة في القضية الماثلة مما ترتب علية تمكين اشخاص غير تابعين للجهاز من إدارة موقف سرفيس السيارات لحسابهم.



وكشفت التحقيقات أن المخالفين الرابعة والخامس، سمحا لثلاثة أشخاص من غير العاملين بالجهاز بإدارة موقف سيرفيس السيارات وتحصيلهم واستيلائهم علي مقابل استغلال السيارات للموقف دون توريدها لخزانة الجهاز، ووافقت الرابعة على تواجد المخالف الثاني بموقف السيرفيس دون اسناد عمل اليه وفي غير الأحوال المرخص بها، كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة إزاء إدارة موقف سرفيس السيارات الخاص بالجهاز.



وأكدت النيابة الإدارية أن المخالفين السادس والسابع والعاشر أهملوا في الإشراف على أعمال مدير إدارة التنمية على نحو ترتب عليه عدم تسلم موقف السرفيس للإدارة المختصة بمحافظة القاهرة لإدارة الموقف بمعرفتها.



وسمحت المخالفة الأولى منفردة لمستأجر الكافتيريا الخاصة بموقف سيرفيس السيارات بإستغلال جزء من أرض الجهاز والمجاورة للكافتيريا كصالة أفراح وأستيلائه على مقابل إستغلال تلك الصالة بالمخالفة لحق الإيجار، كما سمحت لثلاثة أشخاص بإدارة موقف سيرفيس السيارات وأستيلائهم على المقابل المالي لذلك دون وجه حق، ووافقت على تواجد المخالف الثاني بموقف السيرفيس دون اسناد عمل اليه.