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رياضة

صخرة دفاع الزمالك يتحدث عن ثمار تتويج الفريق بـ الكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:17 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أكد محمد عبدالغني مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الفوز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية جاء بعد تعب كبير من الجميع موضحا أنه كان لديه تركيز كبير من أجل إسعاد الجماهير وهذا ما تحقق.

وأضاف عبدالغني: التتويج بالدوري شيء مهم جدا وسنحصده ولدينا ثقة في ذلك.. مشددًا على أن اللاعبين والجهاز الفني للزمالك أغلقوا صفحة الكونفدرالية والكل في أتم الجاهزية واللعب في أي مركز.

وتوج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية أمس الأحد عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

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