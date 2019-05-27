بتكلفة 100 ألف جنيه.. تطوير الممشى السياحي بـ25 يناير وشمال هيبس بالوادي الجديد

أعلن المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن بدء تطوير الممشى السياحي بحي 25 يناير غرب المدينة، والممشى السياحي شمال معبد هيبس بالاتجاه الشمالي بالمدينة.



وأكد "الطماوي" أن التطوير يتكلف 100 ألف جنيه، ويشمل تطوير ورفع كفاءة الممشى، وتركيب مظلات وبرجولات للجلوس عليها كمتنفس للمواطنين.



ولفت إلى أن الوحدة المحلية تواصل حاليا أعمال رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات، استعدادًا لإجازة الصيف، لاستقبال المواطنين بها وبمناطق الممشى السياحي.

