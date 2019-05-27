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طارق الشناوي يقترب من الموت و رامز ينهي الحلقة ..فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 07:58 م
طارق الشناوى
طارق الشناوى
البهى عمرو
أنهى الفنان رامز حلقة اليوم من برنامج "رامز فى الشلال" قبل موعدها المحدد؛ بسبب غرق القارب الذي يحمل ضيف الحلقة، الناقد الفنى طارق الشناوى، وهو ما عرضه للغرق، وكاد يفقد حياته.

اعتذر الفنان رامز جلال لجمهوره بسبب صغر وقت حلقة اليوم التى يستضيف فيها الناقد الفنى طارق الشناوى، موضحًا أن حلقة اليوم ستكون قصيرة، موضحًا أن متابعي حلقة اليوم سيعلمون أنه يحب أصدقاءه.

وقدم الفنان رامز جلال الشكر لـ الناقد الفني طارق الشناوي على السماح له بإذاعة حلقة اليوم من برنامج رامز فى الشلال، وأوضح رامز أن الناقد الفنى يمتلك روحا رياضية.

وشهدت الحلقة حادثًا خطيرًا بتعلق قدم الشناوي بشجرة، ما أدى إلى هبوط رأسه تحت المياه بعد أن انقلب بهم القارب، قبل أن يتدخل فريق البرنامج.

وانهار الناقد الفني طارق الشناوي، فور وقوعه في مقلب "رامز في الشلال" وصرخ بمجرد سقوطه فى الشلال، قائلة: " من فضلكم انقذونى" .

وسقط الناقد الفني طارق الشناوي ، من أعلى كوبري معلق فوق الماء، خلال برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون هو الضحية لـ 22.

ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.

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