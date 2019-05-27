محمد صلاح وهاري كين الأغلى.. القيمة السوقية لـ لاعبي ليفربول وتوتنهام



أما عن معدل أعمار اللاعبين فيبلغ معدل أعمار لاعبي ليفربول 26,21 عام، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي توتنهام 26,52 عام.



وتقام المباراة في التاسعة من مساء يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو، على ملعب نادي أتليتكو مدريد، واندا ميتروبوليتانو.

يسدل الستار يوم السبت القادم في العاصمة الإسبانية مدريد على بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019 فى مباراة النهائي بين فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، في نسخة شهدت العديد من المفاجآت والمباريات المثيرة، ليطلق عليها البعض النسخة الأفضل للتشامبيونزليج منذ فترة طويلة قبل أن تلعب مباراة النهائي.ويملك فريقا ليفربول وتوتنهام العديد من لاعبي الصفوة في كرة القدم العالمية، ويأتي على رأسهم النجم المصري محمد صلاح جناح فريق الريدز.ويرصد لكم صدى البلد القيمة التسويقية للاعبي الفريقين قبل المباراة المنتظرة وأغلى لاعبي الفريقين قيمة:- يتفوق فريق ليفربول على نظيره توتنهام من ناحية القيمة التسويقية للاعبيه، حيث تبلغ ما يقارب 950 مليونا و50 ألف يورو تقريبًا، حيث تبلغ قيمة لاعبي ليفربول في خط حراسة المرمى 73 مليون يورو، بالإضافة إلى 259,50 مليون يورو لخط الدفاع، و248,00 مليون يورو لخط الوسط، و370,00 مليون يورو لخط الهجوم.- أما فريق توتنهام، فتبلغ قيمة لاعبيه التسويقية مايقارب 835 مليونا و50 ألف يورو مقسمة كالآتي:34,00 مليون يورو لخط حراسة المرمى، 235,00 مليون يورو لخط الدفاع، 288,00 مليون يورو لخط الوسط ، 278,50 مليون يورو لخط الهجوم.- يتصدر محمد صلاح وهاري كين قائمة لاعبي الفريقين من حيث القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمة كل منهما 150 مليون يورو يليهما ديلي إلي متوسط ميدان فريق السبيرز بـ 100 مليون يورو، ثم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، والدنماركي كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام بـ 85 مليون يورو لكل منهما.