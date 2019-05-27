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رياضة

الجونة والإسماعيلي.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:00 م
الجونة والإسماعيلي
الجونة والإسماعيلي
عمرو ابوبكر
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الجونة ومنافسه الإسماعيلي بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء المقام على ملعب استاد الجونة ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الممتاز.

دخل الفريقان المباراة بروح عالية لتحقيق الهدف الأول للسيطرة على المباراة، وتبادل الفريقان الهجمات ولكن لم تسفر عن اهداف طوال الـ45 دقيقة في الشوط الأول.

دخل الجونة بالتشكيل التالي:" محمود الغرباوي، خالد صبحي، أحمد علي، جوناثان انجويم، محمود الجزار، أكرم توفيق، جاتوش بانوم، محمد نادي، إسلام عبد النعيم، محمد ناجي «جدو»، أحمد ياسر ريان.

بينما دخل الإسماعيلي بالتشكيل التالي..

"في حراسة المرمى محمد فوزي

خط الدفاع: أحمد أيمن - باهر المحمدي - محمد هاشم - أسامة إبراهيم

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - محمد الضرف- عماد حمدي - مدحت فقوسة

خط الهجوم: كريم بامبو - بينسون شيلونجو

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