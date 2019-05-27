منظمة الصحة العالمية: «إرهاق العمل» مرض رسمي يستحق الإجازة والتأمين

أدخلت منظمة الصحة العالمية، لأول مرة "إرهاق العمل" أو "الإعياء المهني" ضمن قائمة التصنيف الدولي للأمراض والمشكلات الصحية.



وتستخدم هذه القائمة على نطاق واسع كمعيار للتشخيص من قبل خبراء الصحة وشركات التأمين الصحي، باعتباره مرض يستحق الإجازة والتأمين.



وبحسب شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية، فإن القرار اتخذ خلال انعقاد الجمعية العالمية للصحة في جنيف، التي تختتم أعمالها غدا الثلاثاء، موضحة أن هذا القرار قد يساعد على إنهاء النقاش بين الخبراء حول كيفية تحديد الإرهاق المهني وما إذا كان يعد حالة طبية أو مرض.



