ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: «إرهاق العمل» مرض رسمي يستحق الإجازة والتأمين

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:26 م
صدى البلد
حسن محرم
أدخلت منظمة الصحة العالمية، لأول مرة "إرهاق العمل" أو "الإعياء المهني" ضمن قائمة التصنيف الدولي للأمراض والمشكلات الصحية.

وتستخدم هذه القائمة على نطاق واسع كمعيار للتشخيص من قبل خبراء الصحة وشركات التأمين الصحي، باعتباره مرض يستحق الإجازة والتأمين.

وبحسب شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية، فإن القرار اتخذ خلال انعقاد الجمعية العالمية للصحة في جنيف، التي تختتم أعمالها غدا الثلاثاء، موضحة أن هذا القرار قد يساعد على إنهاء النقاش بين الخبراء حول كيفية تحديد الإرهاق المهني وما إذا كان يعد حالة طبية أو مرض.

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد إمام: هوجان في امتحانات جامعة الإسكندرية

تظهر آثاره على الشفاه والأعضاء التناسلية.. تفاصيل جديدة عن فيروس الهربس

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

نقاد يختارون الأسوأ في دراما رمضان.. رامي عبدالرازق: محمد رمضان وعلي ربيع ومصطفى خاطر «خاسرون»..خيرية البشلاوي: مي عزالدين وغادة عبدالرازق وحسن الرداد.. ماجدة خير الله: ياسر جلال يكرر نفسه

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

من داخل المستشفى .. بطلة كلية البنات تروي تفاصيل قصة حادث طفاية الحريق

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ أصحاب الريجيم وداعا للحرمان.. حلويات العيد لذيذة ودايت.. تعرفوا على طريقة عمل كحك وبسكويت وغريبة لايت في المنزل كالمحترفين

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة