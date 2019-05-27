بعد انتقاده.. بيومي فؤاد يقصف جبهة مفيد فوزي.. فيديو

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه لا يعلم سبب هجوم الإعلامي مفيد فوزي عليه، وانتقاده لطريقة أدائه.



وأضاف " بيومي " في حواره في برنامج " مجموعة إنسان " المذاع على قناة " إم بي سي 1"، قائلا: "شرف عظيم لي أنني لا أتسبب في إضحاك مفيد فوزي لأنني إذا قمت بإضحاكه هيكون ضحك قديم أوي".



وتابع: "في ناس كتير الضحك وقف عندها في مرحلة معينة، ولكن الضحك تطور بشكل كبير وتغير شكله".

