ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بعد انتقاده.. بيومي فؤاد يقصف جبهة مفيد فوزي.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:21 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
هاني حسين
قال الفنان بيومي فؤاد، إنه لا يعلم سبب هجوم الإعلامي مفيد فوزي عليه، وانتقاده لطريقة أدائه.

وأضاف " بيومي " في حواره في برنامج " مجموعة إنسان " المذاع على قناة " إم بي سي 1"، قائلا: "شرف عظيم لي أنني لا أتسبب في إضحاك مفيد فوزي لأنني إذا قمت بإضحاكه هيكون ضحك قديم أوي".

وتابع: "في ناس كتير الضحك وقف عندها في مرحلة معينة، ولكن الضحك تطور بشكل كبير وتغير شكله".

ترشيحاتنا

هانى أبوريدة ورئيس CAF يتفقدان استاد القاهرة.. صور

شاهد.. محمد إمام: هوجان في امتحانات جامعة الإسكندرية

مين اللي طلع خسران.. النقاد يجيبون: مي عز الدين ومحمد رمضان وحسن الرداد

سنقتلك إن لم يصمت والدك.. القصة الكاملة لـ طعن ابنة شقيق زكي مبارك وعلاقة أردوغان بالجريمة

رانيا محمود ياسين تقصف جبهة طارق الشناوي عقب حلقة رامز في الشلال

الاكتناز القهري.. 3 مبادرات للتخلص من كراكيب البيوت المصرية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ أصحاب الريجيم وداعا للحرمان.. حلويات العيد لذيذة ودايت.. تعرفوا على طريقة عمل كحك وبسكويت وغريبة لايت في المنزل كالمحترفين

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة