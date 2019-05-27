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رياضة

فورمة كريستيانو الجديدة تنال إعجاب الملايين.. شاهد

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:45 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ظهر رونالدو في الصورة بفورمة متكاملة حظيت بإعجاب الملايين من متابعيه، وتركها من دون تعليق عليها.

وحقق البرتغالي رونالدو مع يوفينتوس بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الأول له محققا جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.

فورمة كريستيانو الجديدة تنال إعجاب الملايين.. شاهد

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