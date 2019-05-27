تقارير.. مدرب بلجيكا وتيري هنري يقتربان من تدريب برشلونة خلفا لـ فالفيردي

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة تواصل مع الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي لتدريب الفريق خلفًا لإرنستو فالفيردي.



وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن البارسا تواصل مع مارتينيز الذي أعطى موافقة مبدئية ، تمهيدًا لإقالة إرنستو فالفيردي والذي تضاءلت حظوظه في البقاء على رأس القيادة الفنية لبرشلونة ، حيث تبحث الإدارة عن مدرب يكون أكثر صرامة في التدريبات وهجوميًا بشكل أكبر في المباريات ، وهو ما يتفق مع مارتينيز الذي سيساعده الأسطورة الفرنسية ولاعب برشلونة السابق تيري هنري.



وأكدت الصحيفة أن فالفيردي لن يستمر كمدير فني للفريق الموسم المقبل ، بعد فشله في قيادة الفريق للحصول على دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا رغم تتويجه بالدوري الإسباني.



يذكر أن مارتينيز قاد المنتخب البلجيكي للحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم الأخيرة 2018 والتي أقيمت بروسيا.