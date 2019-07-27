النظرة الأخيرة.. الشعب التونسي يودع السبسى بالدموع والصراخ فى الشوارع.. فيديو

شهدت شوارع تونس منذ قليل توافد الآلاف بالبكاء والعويل والأعلام التونسية، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس التونسى الراحل باجى قائد السبسى، وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة والجيش التونسى.



وبدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وشاركت شخصيات وطنية ونواب ووزراء ورؤساء دول ومنظمات عالمية وسفراء دول عربية وأجنبية.



وخرجت جنازة الرئيس التونسي من قصر الرئاسة بقرطاج باتجاه مقبرة الجلاز بتونس العاصمة، وسيكون المسار محددًا عبر عدد من الطرقات التي سيتم إغلاقها، بينما سيتولى الجيش التونسي تأمين الضيوف الحاضرين.



وودعت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، الرئيس التونسي بكلمات مؤثرة قائلة "رئيسنا، نهار اليوم سيكون طويلا على تونس التي أحببت وفنيت حياتك في خدمتها، وعلى التونسيين الذين أردت منحهم أحسن ما عندك من أفكار والتزام ومحبة وقدرة على الحلم الجماعي التي أخرجتنا به من سنوات الاغتيالات والخوف والفوضى والرعب بعد الثورة".



