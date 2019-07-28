اعرف الأسعار.. الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك الخاصة.. ويستقر بـ الحكومية

شهدت أسعار صرف الدولار تباينا خلال التعاملات، اليوم "الأحد" (بداية التعاملات الأسبوعية)، أمام الجنيه المصري، حيث تراجع الدولار في البنوك الخاصة، وشهد هدوءا في البنوك الحكومية.



وتراجع الدولار أكثر من جنيه و31 قرشا منذ بداية العام الحالي.



وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.. فيما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار قرشين ليسجل 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.



وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، تراجع سعر الدولار بمقدار واحد قرش ليسجل 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.. بينما في بنك الإسكندرية، استقر سعر الدولار ليسجل 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي اليوناني، تراجع سعر الدولار بمقدار واحد قرش ليسجل 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

