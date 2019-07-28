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رياضة

وزير الرياضة يشيد بإنجاز منتخب شباب اليد فى كأس العالم

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:55 م
منتخب شباب اليد
منتخب شباب اليد
ريهام بكير - عمرو الحلوانى
هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور، منتخب الشباب لكرة اليد والذي يشارك حاليا ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد للشباب بإسبانيا، والجهاز الفنى والإدارى على الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب بحصد لقب الميدالية البرونزية عقب التغلب على البرتغال 37 /27.

وحرص الوزير على محادثة جميع اللاعبين بالفيديو كونفرانس لتهنئتهم والإشادة بأدائهم فى جميع مبارياتهم خلال مشوارهم بالمونديال، وأكد وزير الرياضة خلال حديثه مع جميع لاعبي المنتخب أنهم نموذج مشرف للشباب المصري وخير سفراء للرياضة المصرية، مؤكدا لهم أنه يتابع ويترقب جميع مبارياته وأنهم بأدائهم ونتائجهم المشرفة يستحقون لقب البطولة والمنتخب الأفضل على مستوى كافة المنتخبات المشاركة فى المونديال.

ووجه وزير الرياضة الشكر لجميع اللاعبين على ما بذلوه من جهد كان سببا فى إسعاد ملايين من جماهير الرياضة المصرية، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق وتحقيق الحلم والحصول على لقب البطولة.

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