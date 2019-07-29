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ثقافة

تسجيل دخول يعود من جديد على مسرح الهناجر.. 7 أغسطس

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:41 ص
تسجيل دخول يعود من
تسجيل دخول يعود من جديد على مسرح الهناجر.. 7 أغسطس
أ ش أ
يستقبل مسرح مركز الهناجر للفنون بدار أوبرا القاهرة، من جديد، العرض المسرحي "تسجيل دخول"، اعتبارا من 7 إلى 16 أغسطس، على أن يتم عرضه أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع.

"تسجيل دخول" عرض مسرحي يحمل رسالة تحذير من الاستغراق في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن معدلات استخدامها -كما يقول مخرج المسرحية هاني عفيفي- زادت خلال السبع سنوات الماضية، لا سيما بين الشباب المنهمكين بفكرة "التريند"، بينما يضيع عمرهم وتُنتهك خصوصياتهم عبر تلك الوسائل.

وتدور أحداث العرض المسرحي حول ستة أصدقاء يجتمعون في بيت أحدهم مطلع عام 2011، يطلبون وجبة من أحد المطاعم ويظلون في انتظارها عدة سنوات لا يغادرون أماكنهم حتى عام 2017، وخلال تلك الفترة منهمكون في العالم الافتراضي بكل ما يحمله من تشويش وتناقض في الأخبار والمواقف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

المسرحية من إنتاج مركز الهناجر للفنون، ومن تأليف إسماعيل إبراهيم، وفادي سمير، وإخراج هاني عفيفي، وتمثيل وارتجال أحمد السلكاوي، وشادي الدالي، ومحمد الشافعي، ومنة حمدي، وندى نادر، وهبة الكومي، وأوسكار نجدي، وأزياء مروة عودة، وموسيقى محمد صلاح، ومادة فيلمية أحمد روبي، وإضاءة هاني عفيفي، ومحمد عبد المحسن.

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