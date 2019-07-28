بعد رحيل فاروق الفيشاوي .. هؤلاء مهددون بالإصابة بمرض فشل الكبد



- من يتعرض لاستخدام أو تناول مواد كيميائية خطرة

- من يتناول الكحول والخمور بكميات كبيرة أو باستمرار

- من يتناولون جرعات كبيرة من عقار اسيتامينوفين "تايلينول".

- مدمنو المخدرات خاصة من يأخذون جرعات كبيرة.

- من تعرضوا للإصابة بالفيروسات الكبدية وتم التأخر فى علاجها.

- المصابون ببعض أنواع أمراض المناعة الذاتية التى يهاجم فيها الجسم نفسه.

- المصابون بأمراض الكبد لسبب وراثى اكثر عرضة للإصابة بفشل الكبد.

- من يسرفون فى استخدام المكملات العشبية والوصفات الطبية بشكل عشوائى.

- من يتناولون أدوية كيميائية لها آثار جانبية على الكبد أو تسبب الفشل الكبدى على المدى الطويل.

- من الممكن أيضًا أن تصاب بفشل الكبد دون سبب محدد.

رحل الفنان فاروق الفيشاوى عن عالمنا منذ أيام قليلة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإصابة بمرض فشل الكبد مما أدى إلى حدوث خلل كبير فى وظائف الكبد جعله عاجزا عن القيام بوظائفه ما تسبب فى حدوث مضاعفات أدت الى وفاة الفيشاوى.وللتنبؤ المبكر باحتمالية الإصابة بالمرض والتمكن من علاجه مبكرا نرصد الفئات الاكثر عرضة للإصابة بالفشل الكبدى وفقا لما ذكره موقع healthline.