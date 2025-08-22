الكتابة إيمان صلاح تكشف بداياتها وتجربتها في الكتابة والدوبلاج

تحدثت الكاتبة إيمان صلاح، عن بداياتها الأدبية، مشيرة إلى أن أول أعمالها المنشورة كان مجموعة قصصية بعنوان "شذى أنثى"، والتي ضمت قصتين من كتاباتها، بعد سنوات من كتابة الخواطر التي جمعتها لاحقًا في كتاب مستقل.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أنها تسعى باستمرار إلى تطوير أدواتها الأدبية، معتبرة أن الطموح والعمل المستمر هما السبيل لتحقيق النجاح بعيدًا عن أي عوائق اجتماعية.

كما كشفت عن تجربتها في مجال التعليق الصوتي والدوبلاج، مؤكدة أنها خاضت هذا المجال بحب وشغف، وتلقت تدريبات مكثفة لتطوير خامة صوتها وتنويع طبقاته بما يتناسب مع مختلف الأعمال الفنية.

وشددت على أن استمرار المرأة في تطوير ذاتها واستثمار مواهبها هو الطريق لتحقيق النجاح والتأثير في المجتمع.