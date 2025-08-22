مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، علي تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي، بإقليم محافظات "السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية للقضاء على المناطق الساخنة حتى تستوعب أي زيادة للمياه خلال تلك الفترة من فصل الصيف.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من تطهير شبكات انحدار قرية الابطال التابعة لمركز القنطرة شرق، كما تم الانتهاء من منطقتي الاوقاف وايجكوا والتعاونيات ومساكن مبارك بمدينة المستقبل، وقرية نفيشه ومنطقة ابوعطوه وحي أول الإسماعيلية، ومنطقة حي السلام، والمحطة الجديدة، كما جاري تكثيف الاعمال في تطهير خطوط شبكات الانحدار " بالسويس، بورسعيد".

وقال رئيس شركة مياه وصرف صحي القناة، أن الهدف من تكثيف تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، خاصة في تلك الفترة من فصل الصيف، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إن أعمال تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك لرفع كفاءة الشبكات، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، والمُخلفات والمواد الصلبة من غرف التفتيش بالوعات الصرف الصحي، لافتا أن هناك مجموعات من الفرق تعمل علي مدار الساعة في أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جار الاستمرار أيضا في أعمال تطهير بيارات محطات رفع الصرف الصحي بمحافظات "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، لاستخراج الرواسب والمخلفات الصلبة، وذلك تزامنا مع أعمال وتطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة، وذلك لمنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع بشكل نهائي خلال فصل الصيف، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.