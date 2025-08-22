قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الاحتلال يوسع دائرة القصف شمال مدينة غزة ويدفع السكان للنزوح غربا.. تفاصيل

إسراء صبري

قال يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية، إنّ منطقة أبو اسكندر الواقعة شمال مدينة غزة تشهد تصعيدًا غير مسبوق في وتيرة القصف الإسرائيلي، حيث أطلقت الآليات العسكرية قذائف عشوائية باتجاه منازل المدنيين.

وأضاف أبو كويك، في تصريحات مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذا القصف جاء بعد مجزرة مروعة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق نازحين كانوا داخل مدرسة عمرو بن العاص، حيث سقطت قذائف على خيام النازحين والمنازل المحيطة، ما أسفر عن استشهاد 12 مواطنًا.

وتابع، أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف عند ذلك الحد، بل استهدف من جديد النازحين في المناطق الشرقية لأبو اسكندر وجباليا النزلة، في ظل توسّع حركة النزوح نحو المناطق الغربية ووسط مدينة غزة.

وبيّن أبو كويك أن القوات الإسرائيلية جددت صباح اليوم توزيع منشورات عبر الطائرات المسيّرة تطالب المواطنين بالنزوح نحو الجنوب، إلى مناطق وادي غزة وسط القطاع، في المقابل، استمر القصف الجوي على مناطق الشجاعية وحي الصبرة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، بينما استشهد عشرة آخرون نتيجة قصف خيمة ومنزل في شارع الجلاء ومخيم الشاطئ غرب غزة.

وأشار إلى أن الجيش يواصل الضغط على سكان شمال المدينة، بعد تدميره مناطق واسعة من بلدة جباليا واقترابه من جباليا النزلة، ضمن خطة يبدو أنها تهدف لتفريغ الأحياء الشرقية من سكانها.
 

