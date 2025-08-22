قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

زياد برجي يتألق بسهرة طربية في العلمين الجديدة بحضور بشرى ورنا سماحة

الفنان اللبناني زياد برجي
الفنان اللبناني زياد برجي
محمد زاهر

أحيا المطرب والفنان اللبناني زياد برجي سهرة طربية مميزة بالعلمين الجديدة بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن الفنانة بشرى ورنا سماحة وتامر عبد العزيز والصحفي محمد رمضان .. وغيرهم من المشاهير.

حضر زياد برجي بصحبة مدير أعماله ناجي هاشم وكان في استقبالهما ميمي المنشاوي وسامح سعيد منظما حفلات "سكاي" وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح تعالت صيحات وهتافات الترحيب.

وتألق برجي بوصلة غنائية طربية امتدت حتي ااساعات الأولي منذ صباح اليوم الجمعه قدم خلالها شو حلو ، حقك عليا ، بيحسدوني ،حليانة ،أنا وياك ،وهيدي حبيبة قلبي وعم بطلعك فيكي .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين الذين تبادلوا معه الصور التذكارية وال"سيلفي".

ويأتي الحفل مع وسط تحدي لحالة التي يعيشها زياد برجي خاصة مع مرور قرابة الشهر علي وفاة شقيقة محمد برجي.

العلمين الجديدة الساحل زياد برجي نجوم الفن رنا سماحة

