زياد برجي يتألق بسهرة طربية في العلمين الجديدة بحضور بشرى ورنا سماحة

أحيا المطرب والفنان اللبناني زياد برجي سهرة طربية مميزة بالعلمين الجديدة بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن الفنانة بشرى ورنا سماحة وتامر عبد العزيز والصحفي محمد رمضان .. وغيرهم من المشاهير.

حضر زياد برجي بصحبة مدير أعماله ناجي هاشم وكان في استقبالهما ميمي المنشاوي وسامح سعيد منظما حفلات "سكاي" وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح تعالت صيحات وهتافات الترحيب.

وتألق برجي بوصلة غنائية طربية امتدت حتي ااساعات الأولي منذ صباح اليوم الجمعه قدم خلالها شو حلو ، حقك عليا ، بيحسدوني ،حليانة ،أنا وياك ،وهيدي حبيبة قلبي وعم بطلعك فيكي .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين الذين تبادلوا معه الصور التذكارية وال"سيلفي".

ويأتي الحفل مع وسط تحدي لحالة التي يعيشها زياد برجي خاصة مع مرور قرابة الشهر علي وفاة شقيقة محمد برجي.