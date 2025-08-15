العسيلي يتألق في أضخم حفلات العلمين الجديدة

أحيا محمود العسيلي حفلا غنائيا ضخما داخل "سكاي" العلمين الجديدة بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية .

حضر العسيلي ب"لوك" صيفى مميز كعادته وكان فى استقباله منظم الحفل ميمي المنشاوي وسامح سعيد وبمجرد صعوده على خشبة المسرح مرددا أغنية "دوم دوم" فوجئ بآداء جماعي استثنائي من الجمهور لكلمات الأغنية ممتزجة بوصلات من الرقصات المبهجة بعدها حرص العسيلي على توجيه كلمة ترحيب للجمهور واهداهم أغنية "يا ناس" ردا لحفاوة استقبالهم له.



واشعل العسيلي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة المحببه للشباب والتي تألق بها طوال مشواره الفني منها "إوعى" ،"حبيبي وابن حبيبي" و"انت استثنائي" و"انت هنا فى الساحل".. وحرص على إهداء اغنية "كل سنة وانت قلبي" لكل من يحتفل بعيد ميلاده او ذكري زواجه الذي يتوافق مع ليلة الحفل.



شارك فى إحياء الحفل ال dj المتميز مارتين ومن المقرر ان تشارك النجمة اللبنانية اليسا في إحياء حفلا غنائيا بنفس المكان.