اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مساء اليوم 9-10-2025

سعر الدرهم
سعر الدرهم
محمد يحيي

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 9-10-2025. 

آخر تحديث لسعر الدرهم الإماراتي

سجل آخر تحديث لدي الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 12.93 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الاماراتى اليوم الجمعة

أقل سعر

وبلغ أقل سعر سجله الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.81 جنيه للشراء و 13.03 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني

ووصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.83 جنيه للشراء و 12.97 جنيه للبيع في ميد بنك

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.86 جنيه للشراء و 12.97 جنيه للشراء في بنكي كريدي أكول و أبوظبي التجاري.

ووصل سعر الدرهم أمام الجنيه نحو 12.86 جنيه للشراء و 12.95 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاثنين

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.89 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع في بنوك قطر الوطني QNB  والتنمية الصناعية.

سجل سعر الدرهم أمام الجنيه نحو 12.9 جنيه للشراء و 12.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وصل سعر الدرهم أمام الجنيه نحو 12.91 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، قناة السويس، الإسكندرية"

متوسط سعر الدرهم الإماراتي

سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في معظم البنوك نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، فيصل الإلامي، مصر، نكست، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري".

سعر الدرهم الإماراتي

أعلي سعر درهم

سجل أعلي سعر درهم امام الجنيه نحو 12.95 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و المصري لتنمي الصادرات.

بلغ ثاني أعلي سعر درهم أمام الجنيه نحو 12.94 جنيه للشراء و 12.97 جنيه للبي في بنوك " المصرف العربي الدولي، HSBC، البركة الإسلامي.

الدرهم أمام الجنيه مال واعمال سعر أقل درهم اليوم أعلي سعر درهم اليوم الدرهم في البنك المركزي اخبار مصر

