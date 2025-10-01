تراجع سعر الدرهم الإماراتي في مصر

تراجع سعر الدرهم الأماراتي في مصر ، وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” حركة العملة الإماراتية مقابل الجنيه المصري بالبنوك، بختام تعاملات اليوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025.

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.09 جنيه

سعر البيع: 13.13 جنيه

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.08 جنيه

سعر البيع: 13.10 جنيه

وصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.01 جنيه

سعر البيع: 13.04 جنيه

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.01 جنيه

سعر البيع: 13.05 جنيه

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.01 جنيه

سعر البيع: 13.05 جنيه

وصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.01 جنيه

سعر البيع: 13.05 جنيه

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.01 جنيه

سعر البيع: 13.05 جنيه

وصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13 جنيه

سعر البيع: 13.04 جنيه

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي الدولي اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.95 جنيه

سعر البيع: 13.05 جنيه

بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 1294 جنيه

سعر البيع: 13.03 جنيه

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.93 جنيه

سعر البيع: 13.04 جنيه

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.88 جنيه

سعر البيع: 13.11 جنيه

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء

13.02 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء

13.03جنيه للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء

13.02 جنيه للبيع.