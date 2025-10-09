قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 9-10-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 9-10-2025 علي مستوي البنوك المصرية.

وفقا لآخر تداول سجله سعر الدولار مقابل الجنيه مساء أمس والذي أظهر خلاله تراجعا طفيفا قيمته قرشا واحداً علي مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سجله سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الإسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك البركة.

الدولار

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للشراء في بيت التمويل الكويتي

سعر الدولار

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، أبوظبي التجاري، ميد بنك، المصرف المتحد، HSBC، القاهرة، قناة السويس، الكويت الوطني،فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، نكست، سايب"

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

أعلي سعر

ووصل أعلي سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات"

سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنوك الدولار مقابل الجنيه آخر تحديث لسعر الدولار سعر الدولار في البنك المركزي

