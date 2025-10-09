سعر الدولار مساء اليوم 9-10-2025

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 9-10-2025 علي مستوي البنوك المصرية.

وفقا لآخر تداول سجله سعر الدولار مقابل الجنيه مساء أمس والذي أظهر خلاله تراجعا طفيفا قيمته قرشا واحداً علي مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سجله سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الإسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك البركة.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للشراء في بيت التمويل الكويتي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، أبوظبي التجاري، ميد بنك، المصرف المتحد، HSBC، القاهرة، قناة السويس، الكويت الوطني،فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، نكست، سايب"

أعلي سعر

ووصل أعلي سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات"