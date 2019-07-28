الأهلي ضد الزمالك.. شوط أول حبي.. تغيير اضطراري وإنذاران وهجمة للأبيض الأبرز

أنهى فريق الأهلي الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام الزمالك في مباراة القمة رقم 118 المقامة حاليًا على ملعب استاد برج العرب فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز.





بدأ اللقاء باستحواذ زملكاوى وتعرض طارق حامد الى عرقلة من جانب وليد سليمان وتعرض وليد أزارو إلى السقوط بعد احتكاك مع محمود علاء فى الدقيقة الثانية.





حصل فى الدقيقة الثالثة حمدى فتحى على ركلة حرة بعد تعرضه إلى دفعة من فرجاني ساسي أمام منطقة الجزاء سددها على معلول ونجحت فى إبعادها دفاعات الفريق الأبيض.





اتسم أداء لاعبى الأهلى بالضغط المتقدم على لاعبي الزمالك وسيطر المارد الأحمر على مجريات اللعب خلال الخمس دقائق الأولى من مباراة القمة رقم 118.





راوغ محمد إبراهيم فى الدقيقة السادسة دفاعات الأهلي ومرر الكرة إلى عمر السعيد وأبعدها مدافعو الأهلي إلى ضربة ركنية وأنقذ فى الدقيقة السابعة محمد الشناوى مرماه من فرصة هدف محقق بعد انفراد محمد ابراهيم لاعب الزمالك بعد تلقيه تمريرة طولية من فرجاني ساسي نجح فى تشتيتها حارس الأهلى إلى منتصف الملعب.





سدد فى الدقيقة التاسعة وليد سليمان كرة قوية تمر إلى يمين عماد السيد حارس الزمالك وتضيع فرصة للمارد الأحمر وفى الدقيقة 11 حاول احمد سيد زيزو مراوغة مدافع الأهلى وسدد زيزو كرة قوية تمر الى جوار حارس الشياطين الحمر وسدد أيمن أشرف كرة قوية تمر الى جوار مرمى حارس الزمالك فى الدقيقة 14.





سدد فى الدقيقة 21 حسين الشحات كرة قوية من الجبهة اليمنى تصطدم بأقدام مدافعى الزمالك وتتحول الى ضربة ركنية وتعرض محمود علاء فى الدقيقة 22 الى السقوط بعد الإحتكاك بوليد أزارو.





مرر فى الدقيقة 27 حمدى النقاز كرة عرضية ماكرة سددها أحمد سيد زيزو برأسه قوية تمر إلى جوار القائم الأيسر وتعرض محمد الشناوى حارس الأهلي إلى السقوط واضطر الحكم المجرى راموس كاراكو إلى إيقاف اللعب وخضع حارس المارد الأحمر لتلقى العلاج.





حصل الزمالك فى الدقيقة 32 على ركلة حرة عقب تعرضه للسقوط أمام منطقة الجزاء بعد عرقلة عمرو السولية وسقط محمود علاء بالدقيقة 34 داخل منطقة الجزاء بعد تعرضه الى الإصطدام برأسه مع رامي ربيعة واضطر الحكم المجرى الى إيقاف اللعب للإطمئنان عليه وتعرض للسقوط مجددا فى الدقيقة 36.





اضطر خالد جلال مدرب الزمالك الى الدفع باللاعب محمود حمدى الونش بديلا لمحمود علاء فى تغيير اضطراري بالدقيقة 38 ومنح الحكم المجرى بطاقة صفراء للاعب محمد ابراهيم بعد احتكاكه القوى مع أحد لاعبى الأهلي فى اللحظات الأخيرة من الشوط الأول كما حصل أيمن أشرف على انذار لعرقلته احمد سيد زيزو.



