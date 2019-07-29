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رياضة

وكيل محمد إبراهيم يرد على تصريحات رئيس الزمالك وأمير مرتضى

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:36 ص
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
عمرو ابوبكر
قال سالم محمد سالم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أنا من يمثل محمد إبراهيم، أؤكد اننا نقدر نادي الزمالك وجماهيره".

وتابع أن "الاتهامات الموجهة للاعب محمد إبراهيم بأنه عقد جلسة مع مسئولي المقاصة قبل مباراة الجونة غير صحيح بالمرة".

وأضاف سالم أن "أمير مرتضى تحدث معنا يوم الجمعة وأكد ترحيب النادي ببدأ التفاوض مع الأندية لمعرفة الوجهة المقبلة للاعب ولكننا مع ذلك لم نجلس مع أي نادي قبل مباراتي الجونة والأهلي".

واستكمل أن "محمد ابراهيم دفع من جيبه لفريقه البرتغالي من أجل الانضمام للزمالك وتحمل الكثير، وسنرى الوجهة المقبلة للاعب".

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