شاهد.. قمر اللبنانية تتجول فى كاليفورنيا بالشورت.. فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، فيديو لها على انستجرام وهى تتجول فى كاليفورنيا حيث تقضي أجازتها الصيفية هناك.



وظهرت قمر في الفيديو وهى تتجول فى الشوارع وترتدي توب وبنطلون قصير.



وقمر يعرض لها حاليا فيلم "حملة فرعون" والتى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.



"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.



فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

