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رياضة

أستون فيلا يتغزل في انطلاقة تريزيجيه

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:31 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
إسراء أشرف
أشاد نادي أستون فيلا الإنجليزي، بصفقته الجديدة، الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه، وذلك بعد تألقه في ظهوره الأول مع الفريق أمام تشارلتون أتلتيك، باللقاء الذي انتهى بفوز فيلا برباعية مقابل هدف.

وكتب الحساب الرسمي لأستون فيلا عبر "تويتر": "عظيم أن نرى هذا الرجل داخل الملعب يرتدي قميص فيلا".

وكان أستون فيلا، أعلن الأربعاء الماضي، تعاقده مع تريزيجيه جناح قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني.

وخاض محمود حسن تريزيجيه، 71 مباراة بقميص قاسم باشا التركي، وتمكن من تسجيل 34 هدفًا، وصناعة 18 اخرى.

وتألق الفرعون تريزيجيه، مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، ونجح في تسجيل هدفًا بمباراة زيمبابوي، قبل وداع البطولة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

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