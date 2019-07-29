الدولار بـ16.53 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 29-7-2019

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 29-7- 2019، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار بالسوق المصرى والمعلن من البنك المركزي المصري.



وسجل سعر الدولار 16.5397 جنيه للشراء و16.6397 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحدا، وسجل اليورو نحو 18.4004 جنيه للشراء و18.5183 جنيه للبيع مرتفعا ثلاثة قروش ، في حين سجل الجنيه الاسترلينى نحو 20.4844 جنيه للشراء و20.6000 جنيه للبيع متراجعا 17 قرشا.



وبلغ متوسط سعر الفرنك السويسرى نحو 16.6446 جنيه للشراء و16.7520 جنيه للبيع متراجعا 7 قروش ، فيما سجل 100 ين ياباني نحو 15.2173 جنيه للشراء و15.3136 جنيه للبيع متراجعا 7 قروش، وسجل اليوان الصيني نحو 2.4041 جنيه للشراء و2.4191 جنيه للبيع.



وفيما يتعلق بالعملات العربية، فبلغ الريـال السعودي نحو 4.4099 جنيه للشراء و4.4367 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحدا، بينما سجل الدينار الكويتي نحو 54.2464 جنيه للشراء و54.6281 جنيه للبيع متراجعا 5 قروش، وسجل الدرهم الإماراتي نحو 4.5094 جنيه للشراء و4.5375 جنيه للبيع.

