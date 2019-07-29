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رياضة

ناشئات منتخب مصر يواجهن أوغندا في بطولة إفريقيا للسلة.. اليوم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:48 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يواجه منتخب مصر للناشئات لكرة السلة تحت 16 سنة منافسه منتخب أوغندا اليوم في تمام الساعة السابعة والربع مساءً ضمن منافسات بطولة إفريقيا للناشئات التي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 3 اغسطس المقبل.

وتضم المجموعة الأولى كلا من رواندا وأنجولا وتنزانيا وموزمبيق، بينما تضم المجموعة الثانية مالي ومصر وأوغندا وجنوب إفريقيا.

وجاءت قائمة منتخب ناشئات مصر والتي يترأسها خالد القوصى عضو مجلس الإدارة كالتالي: هالة علي، فريدة البنداري، رضوى علاء، فريدة مسعد، فريدة خالد، لجين سامي، ملك عبدالقادر، جني بركة، ملك سامي صادق، فريدة تامر، اية الفقي، منة الله شريف الغرينى.

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