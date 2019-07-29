الأزهر يواصل فعاليات برنامج التوعية الأسرية بمدن محافظة الإسماعيلية.. غدا

يواصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية غدًا الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمدن محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، والذي ينعقد فى الفترة من 29 – 31 يوليو الجاري تحت عنوان: «الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء».



وينطلق بعض أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال الفترة الصباحية إلى قطاع الأمن بمحافظة الإسماعيلية ويدور اللقاء حول المحاور التالية( كيف نبني أسرة مستقرة- كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المتطرفة- مخاطر التفكك الأسري- نماذج نبوية في حل الخلافات الأسرية)، كما ينطلق بعض الأعضاء إلى قوات الأمن ويدور اللقاء حول المحاور التالية(حقوق الزوج على زوجته- دور الأباء تجاه الأبناء- حقوق الزوجة على زوجها- دور الأسرة في النهوض بالمجتمع).



وينطلق أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في الفترة المسائية إلي (مركز شباب التل الكبير- مركز شباب أبو صوير- مركز شباب القنطرة غرب- مركز شباب الشيخ زايد)، ويتناولون في اللقاءات كل ما يهم الأسرة وكيفية حماية الأبناء من التطرف.



جدير بالذّكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد أطلق برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة في مطلع مارس الماضي تحت شعار: «#أسرة_مستقرة = #مجتمع_آمن» في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير والوقوف على همومهم ومشكلاتهم الاجتماعية، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية لها.

