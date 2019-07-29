إبراهيم الهدهد: الخطأ في استنباط الأحكام الشرعية سببه عدم فهم أصول اللغة

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، إن قواعد اللغة العربية هي صمام الأمان لفهم النصوص الشرعية.



وأضاف الهدهد، في كلمته بملتقى هيئة كبار العلماء بمدينة البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، أن ما نراه اليوم من إشكالات التطبيق أحد أهم أسبابه هو الجهل باللغة العربية وبقواعدها.



وأكد الهدهد أن ظاهرة الغلو والتطرف ناشئة من عدم الدراية بمفردات اللغة ومدلولاتها ولو الأزهر ودوره في الحفاظ على اللغة العربية لتفشت في المجتمع أمراض أشد فتكا من الأمراض الوبائية.

