بأمر رئيس الوزراء.. عبد الوهاب قائما بأعمال رئيس هيئة الاستثمار

أصدر الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بـ1790 لسنة 2019 بتعيين المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا لـ محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة بعد انتهاء مدته اليوم.





وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه في ضوء الإصلاحات الهيكلية والإدارية والتي تزامنت مع الإصلاح الشامل لمناخ الاستثمار تم تصعيد عدد من القيادات الشابة لتولي المناصب القيادية بالهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية وهم قادرون على إدارتها مستقبلا، مشيرة إلى أن عناصر الكفاءة والقدرة على الإنجاز وإتقان العمل هي المحددات الرئيسية للتصعيد





وأكدت قدرة الشباب بالهيئة في مواصلة العمل الجاد واستمرار طريق الإصلاح.





الجدير بالذكر أن المستشار محمد عبد الوهاب شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمِل مستشارًا قانونيًا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015، وشارك في تعديل عددًا من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، في مقدمتهم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، فضلًا عن مراجعة العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطوير منظومة تأسيس وتعديل الشركات بمركز خدمات المستثمرين،واشرف على قطاع خدمات الاستثمار، والمناطق الاستثمارية، والأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.





والمستشار محمد عبد الوهاب حاصل على ماجستير في القانون الدولي، ودبلومة في إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر في لجنة "اليونسترال" التابعة للأمم المتحدة، وهو عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ عام 2018م.