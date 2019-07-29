الحوثيون يشنون هجوما جويا على قاعدة الملك خالد العسكرية بالسعودية

شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، هجوما بالطائرات المسيرة هجوما باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب السعودية.





ووفقا لما نشرته روسيا اليوم، قامت طائرات حوثية مسيرة باستهداف مرابض الطائرات الحربية و أهداف عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية.





وأعلنت الميليشيات الحوثية تنفيذ هجوم كبير استهدف مواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد جنوب السعودية.





وفي السياق نفسه، أكدت القوات المسلحة اليمنية استهداف الحوثيين لسوق في مدينة صعدة اليمنية مما أدي إلي مقتل وإصابة اكثر من 30 شخص بينهم أطفال.





ووفقا لما أكده وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فقد ارتكبت الميليشيات الحوثية مجزرة بحق المدنيين والأطفال من خلال استهدافها للسوق.