المستشار محمد عبد الوهاب قائما بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1790 لسنة 2019 بتعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا لمحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته.



يذكر أن المستشار محمد عبد الوهاب شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمِل مستشارًا قانونيًا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015، وشارك في تعديل عددًا من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، في مقدمتهم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، فضلًا عن مراجعة العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطوير منظومة تأسيس وتعديل الشركات بمركز خدمات المستثمرين،واشرف على قطاع خدمات الاستثمار، والمناطق الاستثمارية، والأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.



والمستشار محمد عبد الوهاب حاصل على ماجستير في القانون الدولي، ودبلومة في إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر في لجنة "اليونسترال" التابعة للأمم المتحدة، وهو عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ عام 2018.