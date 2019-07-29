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برلمان

أخبار البرلمان.. أسوة بالجهاز الإداري للدولة.. حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص.. وتجدد مطالب إغلاق المقاهي ليلا بعد قرار الإسماعيلية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:34 م
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عبد الرحمن سرحان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّاءه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الإثنين 29 يوليو.

بشرى للعاملين بالقطاع الخاص.. قيمة وموعد إقرار الحد الأدنى للأجور

أكد النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون لإقرار حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، أسوةً بالقانون الصادر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن نية البرلمان جادة في إصدار حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.. اضغط هنا للتفاصيل


برلمانية تطالب بإغلاق المقاهي والمحال العامة الساعة 9 مساء

طالبت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، بغلق المقاهي والمحال العامة في وقت متقدم من الليل، بحيث يكون في الساعة 9 مساءً، مؤكدةً على ضرورة إصدار القرار.. .. اضغط هنا للتفاصيل

مشاركة فعالة.. تنسيقية شباب الأحزاب: السيسي أوصى بتنمية الحياة السياسية

قالت شيماء عبد الإله المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية احتفلت خلال الأيام الماضية بمرور عام على تأسيسها، لافتة إلى أن الفكرة منذ تبلورها فى مؤتمر الشباب الخامس، حرصت على المشاركة الفعالة فى كافة المحافل الشبابيبة.. اضغط هنا للتفاصيل


أعادت الروح لجسد الحياة السياسية.. عام من الإنجازات لتنسيقية الأحزاب على مائدة مؤتمرات الشباب

منذ انطلاق فكرتها فى 16 مايو 2018 خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الوطني الخامس للشباب بعنوان «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر»، والتى استمع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب وقراءتهم فى الحياة الحزبية والسياسية في مصر، استطاعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إثبات نفسها على أرض الواقع، فكان اجتهادها وعملها هما العنوان الرئيسي لها، تلك تنسيقية شباب الأحزاب التى أوجدت لنفسها مجالا فى العمل السياسي.. اضغط هنا للتفاصيل



تنقل الأمراض وتقتل الأطفال.. برلمانى يحذر من حمامات السباحة غير المرخصة

قال النائب محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حمامات السباحة غير المرخصة أصبحت تمثل خطورة داهمة على حياة الأطفال، ويجب على الأهالى الحذر منها.. اضغط هنا للتفاصيل

استغلاله لتسويق المشروعات.. برلمانية: مؤتمر الشباب فرصة للحوار حول القضايا الوطنية

قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر الشباب السابع يعد فرصة عظيمة للتحاور حول القضايا الوطنية وخاصة التي تخص الشباب ومستقبلهم، في حضور مسئولي الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عاهدنا مرارا على فتح حوار جرئ مع المشاركين في المؤتمر.. اضغط هنا للتفاصيل

بعد الموافقة على إنشاء 3 منها.. كل ما تريد معرفته عن الجامعات التكنولوجية 

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا خلال أبريل الماضي على قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وذلك لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر.. اضغط هنا للتفاصيل

إسكان النواب تطالب بسرعة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية

طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة تفعيل نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والمتضمنة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى بالقرى والنجوع على الطبيعة ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.. اضغط هنا للتفاصيل

بعد الفوز على البرتغال وانتزاع الميدالية.. برلماني يطالب بتقديم الدعم الكامل لمنتخب الوطني للشباب

وطالب عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بتقديم الدعم اللازم لهذا المنتخب الذي يستحق كل التحية والتقدير وتذليل الصعوبات التي تواجهه حتى يحقق مزيد من التقدم والنجاح.. اضغط هنا للتفاصيل

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