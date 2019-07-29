مشاركة فعالة.. تنسيقية شباب الأحزاب: السيسي أوصى بتنمية الحياة السياسية

قالت شيماء عبد الإله المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية احتفلت خلال الأيام الماضية بمرور عام على تأسيسها، لافتة إلى أن الفكرة منذ تبلورها فى مؤتمر الشباب الخامس، حرصت على المشاركة الفعالة فى كافة المحافل الشبابيبة.



وتابعت عبد الإله، فى تصريح خاصة لـ"صدى البلد"، أن التنسيقية شاركت فى ملتقى الشباب الأفريقي العربي والذى عقد فى أسوان، فضلا عن المشاركة فى أعداد كبير من ورش العمل والجلسات الرئيسية، فى مؤتمر الشباب السادس ومنتدى شباب العالم، والحديث فى عدة موضوعات كان من بينها ريادة الأعمال والعلاقات المصرية الأفريقية.



وأضافت متحدث التنسيقية، أن أهم الملفات التى حملتها التنسيقية على عاتقها تتمثل فى الهوية المصرية، وتنمية الحياة السياسية و ريادة الأعمال والابتكار، والعلاقات المصرية الافريقية، مشيرة إلى أنه تم إقامة الصالون السياسيى الأول للتنسيقية على هامش ملتقى الشباب العربي الأفريقي.



وأوضحت عبد الإله، أن شباب التنسيقية فتحو ملفا حول الممارسة السياسية خلال مؤتمر الشباب وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوصى الرئيس وقتها بالعمل على تنمية الحياة الحزبية، لافتة إلى أن التنسيقية تضم 25 حزبا سياسيا و11 شباب سياسي.



وحول دلالة عقد مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكدت عبدالإله، أن القيادة السياسية تؤكد أن مصر تبنى، كما انه رسالة من أورض الواقع بإقامة العاصمة الإدراية الجديدة وخاصة فى ظل وجود تشكيك البعض حول كونها حلم فقط وليست حقيقة، لافتة إلى أن مصر تبنى مسيرتها الجديدة وتحافظ على كياناتها.