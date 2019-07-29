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برلمان

استغلاله لتسويق المشروعات.. برلمانية: مؤتمر الشباب فرصة للحوار حول القضايا الوطنية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:40 م
مؤتمر الشباب الوطنى
مؤتمر الشباب الوطنى السابع
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر الشباب السابع يعد فرصة عظيمة للتحاور حول القضايا الوطنية وخاصة التي تخص الشباب ومستقبلهم، في حضور مسئولي الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عاهدنا مرارا على فتح حوار جرئ مع المشاركين في المؤتمر

وقالت النائبة، فى بيان لها اليوم، إن اختيار مقر المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة رسالة واضحة تشير إلى قدرة الدولة على الانتهاء من هذا المشروع العملاق في فترة وجيزة، كما أنها فرصة لتسويق الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، يومي 30-31 يوليو الجاري، المؤتمر الوطنى السابع للشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 1500 شاب مصري، ويعد المؤتمر بمثابة ملتقى يتيح الفرصة للشباب المصري الواعد للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

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