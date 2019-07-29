بعد الفوز على البرتغال وانتزاع الميدالية.. برلماني يطالب بتقديم الدعم الكامل لمنتخب الوطني للشباب

ثمن حسين عشماوي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جهود المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد لانتزاع الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم بعد الفوز على البرتغال في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع.





وأضاف "عشماوي" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن هؤلاء اللاعبين قاموا بمجهود كبير في سبيل الوصول إلى الميدالية البرونزية بدعم بسيط جدًا ورغم هذا الدعم استطاعوا أن يقدموا أداء كبير يليق باسم مصر الكبير.





وطالب عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بتقديم الدعم اللازم لهذا المنتخب الذي يستحق كل التحية والتقدير وتذليل الصعوبات التي تواجهه حتى يحقق مزيد من التقدم والنجاح.





جدير بالذكر انتزع المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم بعد الفوز على البرتغال فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.



