فرع ثقافة الإسكندرية يشارك في المهرجان الصيفي للكتاب

قدم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، عروضا فنية لفرقة متحدي الإعاقة، مساء الإثنين، وذلك خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية الصيفي للكتاب الذي يستمر حتى ٨ أغسطس بأرض كوتة وسط المدينة.



وأقام الفرع قافلة ثقافية بقرية (أبيس ٨) ، ضمن احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي ، تضمنت محاضرة بعنوان "مشكلة الزواج المبكر وكيفية حلها" ، حيث ناقش المشاركون أضرار الزواج المبكر وتأثيره السلبي على صحة الفتاة وبناء المجتمع.



كما نظم الفرع ندوة بعنوان "اعرف مصر حبها" ، بقصر ثقافة الأنفوشي ، تناولت الحرف اليدوية التي تعبر عن الشخصية المصرية ، وتنميتها حفاظا عليها من الاندثار.



وأقام فرع ثقافة الإسكندرية عددا من الورش الفنية لعمل تصميمات باستخدام قصاصات ورقية ملونة ، وعمل لوحات فنية لموضوعات متنوعة ، وتعليم الرسم لذوي الإحتياجات الخاصة ، تدريب أخصائي الفنون التشكيلية ، بقصور ثقافة برج العرب ، الأنفوشي ، الشاطبي.