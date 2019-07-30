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ثقافة

فرع ثقافة الإسكندرية يشارك في المهرجان الصيفي للكتاب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:50 ص
فرع ثقافة الإسكندرية
فرع ثقافة الإسكندرية يشارك في المهرجان الصيفي للكتاب
أ ش أ
قدم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، عروضا فنية لفرقة متحدي الإعاقة، مساء الإثنين، وذلك خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية الصيفي للكتاب الذي يستمر حتى ٨ أغسطس بأرض كوتة وسط المدينة.

وأقام الفرع قافلة ثقافية بقرية (أبيس ٨) ، ضمن احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي ، تضمنت محاضرة بعنوان "مشكلة الزواج المبكر وكيفية حلها" ، حيث ناقش المشاركون أضرار الزواج المبكر وتأثيره السلبي على صحة الفتاة وبناء المجتمع.

كما نظم الفرع ندوة بعنوان "اعرف مصر حبها" ، بقصر ثقافة الأنفوشي ، تناولت الحرف اليدوية التي تعبر عن الشخصية المصرية ، وتنميتها حفاظا عليها من الاندثار.

وأقام فرع ثقافة الإسكندرية عددا من الورش الفنية لعمل تصميمات باستخدام قصاصات ورقية ملونة ، وعمل لوحات فنية لموضوعات متنوعة ، وتعليم الرسم لذوي الإحتياجات الخاصة ، تدريب أخصائي الفنون التشكيلية ، بقصور ثقافة برج العرب ، الأنفوشي ، الشاطبي.

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