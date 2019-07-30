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فن

لا استطيع الانتظار.. ابنة أصالة توجه لها رسالة قبل طرح ألبوم في قربك

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 01:04 ص
شام وأصالة
شام وأصالة
سعيد فراج
نشرت شام الذهبي، صورة عبر حسابها على إنستجرام، لـ بوستر ألبوم والدتها الفنانة السورية أصالة نصري "فى قربك"، المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وكتبت شام، رسالة إلى والدتها أصالة، من خلال التعليق على الصورة: "لا أستطيع الانتظار حتى أسمع الألبوم المذهل الذي كانت تعمله أمي على مدار العامين الماضيين، ليلا ونهارا .. مع كل الحب والعاطفة والتفاني في إصدار قطعة لها، من المؤكد أن تكون لك أيضًا".

وعلى جانب آخر، تخوض أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن يشارك به فى موسم عيد الأضحى المقبل.

ويفرض صناع العمل حالة من التكتم على تفاصيل دور آصالة ومدة ظهورها بالفيلم الذي يخوض المنافسة بموسم عيد الأضحى السينمائي.

ولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان.

واستعان المخرج طارق العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.

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