شاهد.. مباشر قطر تفضح أكاذيب أردوغان بشأن أزمة اللاجئين السوريين

نشرت قناة "مباشر قطر" تقريرًا مصورًا يفضح أكاذيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المتاجرة بأزمة اللاجئين السوريين.



وقال التقرير إن "حكومة رجب أردوغان، على الرغم من أنها تحاول إظهار عودة اللاجئين السوريين وكأنها تتم طواعية، إلا أن منظمة العفو الدولية كشفت فى تقاريرها الميدانية عن أكاذيب النظام التركى، مشددة على أن إعادة اللاجئين السوريين تتم بشكل قسرى على أيدى قوات الأمن التركية".



وأوضح التقرير: "حكومة رجب أردوغان تتخذ مواقف متشددة تجاه أزمة اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا ، وهو الأمر الذي يجعل هذه الأزمة مُرشحة للتفاقم ، لا سيما وأن غالبية اللاجئين السوريين لا يمكنهم العودة إلى بلادهم في الوقت الراهن".



واستطرد التقرير: "هذه الأوضاع المأساوية، التي يعيشها اللاجئون السوريون في تركيا ، جاءت كنتيجة طبيعية للشائعات السلبية التي روج لها نظام رجب أردوغان ضد السوريين، وهو ما انعكس سلبا، وأدى إلى زيادة حالة الاحتقان ضد هؤلاء الأشخاص، وصعود خطابات العنصرية والكراهية، فضلا عن تنفيذ اعتداءات كثيرة على ممتلكات السوريين".



وأشارت "مباشر قطر" إلى أن أردوغان- ومن خلال هذه الاستراتيجية التي يتبناها ضد اللاجئين السوريين- يكشف عن وجهه الحقيقي، لا سيما بعد أن فشل في مساومة الدول الأوروبية، بحيث يحصل على دعم مالي مقابل منع هجرات اللاجئين نحو هذه الدول، لكن مع رفض أوروبا التجاوب مع رغباته، ما كان منه إلا أن توجه نحو ترحيل هؤلاء اللاجئين الذين بات وجودهم عبئا على حكومته.



