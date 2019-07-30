استقبال مشرف لبعثة منتخب مصر لكرة اليد للشباب بمطار القاهرة.. صور

وصلت منذ قليل، بعثة المنتخب المصري لكرة اليد للشباب بعد تألقه الملفت وأدائه المشرف خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب والتى أقيمت بإسبانيا وانتزع المنتخب المصرى بعد فوزه على نظيره البرتغالى المركز الثالث بمونديال اليد.





ومن المقرر أن يصل بعد قليل بعثة المنتخب الوطني للدراجات وذلك بعد النتائج المشرفة التي حققتها البعثة ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا للدراجات والتي أقيمت بنيجيريا وحصلت البعثة خلالها على 7 ميداليات.





يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بالرياضة حيث تشهد الرياضة المصرية حاليا طفرة غير مسبوقة على مستوى نتائج البعثات الرسمية فى المنافسات العالمية.



