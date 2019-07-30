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تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم | خدمات

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:16 ص
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
أعلنت هيئة السكة الحديد ، عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ يوليو ٢٠١٩، نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

ومن المواعيد المتوقع تأخير القطارات فيها ما يلي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٣٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

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