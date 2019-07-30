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بطريرك الكاثوليك يلتقي خدام المنيا في ختام زيارته الرعوية.. صور

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
سامح سلام
التقى الأنبا إبراهيم أسحق بطريرك الكاثوليك في مصر اليوم "الثلاثاء" مع مجموعة من الخدام ومسئولى وأعضاء مكتب التنمية الإيبراشي وممثلين عن مختلف الخدمات خلال زيارته الرعوية الحالية لمحافظة المنيا، والتى من المقرر أن تختتم اليوم.

حضر اللقاء الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا للكاثوليك والأب بولس نصيف والأب أنطونيوس نان، حيث استمع الأنبا إبراهيم اسحق إلى الأنشطة التى يتم تقديمها وخطة العمل المستقبلية والتى تهدف إلى تنمية الانسان في مختلف المجالات الروحية والاجتماعية.

وصلى غبطة البطريرك الأانبا إبراهيم أسحق القداس الإلهي بكاتدرائية يسوع الملك بمحافظ المنيا بمشاركة الأنبا بطرس فهيم والأنبا باسيليوس، والأب كيرلس مكسيموس والأب سعيد لوقا رعاة كاتدرائية.

وكان غبطة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك قد ترأس اجتماع المجالس الرعوية لكل كنائس الايبارشية بمحافظة المنيا بحضور المنسنيور برنو موتزارو سفير الفاتيكان بالقاهرة والأنبا بطرس فهيم.

كما زار الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك يرافقه الانبا بطرس فهيم مطران الإيبارشية بالمنيا كنيسة السيدة العذراء بالبربا، حيث كان فى استقباله الأب إبراهيم شفيق وشعب الكنيسة.

والقى غبطة البطريرك كلمة روحية خلال الزيارة، قدم خلالها الشكر لقيادات الكنيسة والشعب على حفاوة الاستقبال، متمنيا لهم حياة سالمة وهادئة ممتلئة بالمحبة تجاه الله والناس.

كذلك زار الأنبا إبراهيم اسحق كنيسة العذراء بقرية الفقاعى، وكان فى استقباله الأب ملاك وهبة راعى الكنيسة وشعب الكنيسة المبارك.
بطريرك الكاثوليك يلتقي خدام المنيا في ختام زيارته الرعوية.. صور
بطريرك الكاثوليك يلتقي خدام المنيا في ختام زيارته الرعوية.. صور
بطريرك الكاثوليك يلتقي خدام المنيا في ختام زيارته الرعوية.. صور
بطريرك الكاثوليك يلتقي خدام المنيا في ختام زيارته الرعوية.. صور
بطريرك الكاثوليك يلتقي خدام المنيا في ختام زيارته الرعوية.. صور
بطريرك الكاثوليك يلتقي خدام المنيا في ختام زيارته الرعوية.. صور

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