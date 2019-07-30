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توك شو

أسرع طريقة لتحضير كفتة الفراخ بالجبنة ..فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:10 م
كفتة الفراخ بالجبنة
كفتة الفراخ بالجبنة
توك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، طريقة عمل كفتة الفراخ بالجبنة.

وتضمنت المقادير الآتي:

الصوص
نصف كوب صلصة
ربع كوب مياه
ربع كوب زيت
ملعقة كبيرة زعتر
ملعقة كبيرة زعتر
ملعقة صغيرة ثوم باودر
ملح وفلفل

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو..

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