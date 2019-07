علاقات لم يتقبلها الجمهور.. إحراج دي كابريو بسبب فارق السن مع حبيبته.. وعمرو ودينا الشربيني لم يسلما

الحب ليس أمرا اختياريا فهو إحساس يسكن قلب الإنسان لا إراديا وينجذب للطرف الآخر، وقد يلغي عقله في سبيل ارتباط لشدة تعلقه بحبيبه، الجميع يعلم ذلك ولكن عند الحكم على العلاقات الغرامية بين المشاهير تنقلب الموازين ويهاجموهم لعدم تقبلهم الاختلافات فيما بينهم.



وهناك نجوم تصدوا لتلك الحملات إما بالتجاهل أو بتوجيه رسائل للجماهير مطالبين باحترام حياتهم الشخصية، آخرهم كاميلا مورون، حبيبة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، التي قررت الرد على الكارهين ومنتقدي علاقتها بالممثل العالمي بسبب فارق العمر بينهما حيث تصغره بـ ٢٢ عاما.



ونشرت كاميلا فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بخاصية الستوري، وقالت: قرأت بعض تعليقاتكم عبر إنستجرام.. يا إلهي الناس تحقد وغاضبة من ناس لا تعلم عنهم شيئا".



وأكملت كلماتها، قائلة: "أتمنى في هذا اليوم أن تتعلموا كيف تكرهون أقل وأن تحل مكان هذه الكراهية الأوقات والأشياء التي يحبها الناس لأنه بدون كراهية يكون الشعور أجمل".



وكانت كاميلا مورون ظهرت برفقة ليوناردو دي كابريو خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد once upon a time in hollywood، في الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي الدولي.



وأيضا جاستين بيبر الذي لم يتقبل جمهوره الغفير حتى كتابة هذه السطور زواجه من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين لأنهم يرون أن الممثلة والمغنية الأمريكية سيلينا جوميز، حبيبته السابقة، الأحق بأن تجمل لقب عائلة بيبر وليس هايلي.



وصرحت هايلي أنها تشعر بحالة نفسية سيئة من مشاعر الكراهية التي يحملها الملايين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت "هايلي"، وفقًا لما جاء في موقع Et الأجنبي، إنها منذ ارتباطها بجاستين بيبر وإعلان زواجهما وهي تتلقى شتائم وسباب، لافتة إلى أن البعض يراها سبب انتهاء قصة الحب بين بيبر وسيلينا جوميز اللذين ارتبطا لأكثر من خمسة أعوام.



واللافت أنه عند إصابة سيلينا بانهيار عصبي حاد جراء ذلك الخبر، حمل الجمهور جاستين بيبر مسئولية تدهور حالتها النفسية.



يذكر أن جاستين بيبر تزوج من هايلي بالدوين في إحدى محاكم ولاية نيويورك، ومن المقرر إقامة حفل زفافهما قريبا.



ولم يسلم النجوم المصريون من هذه الموجة، فأيضا تعرض النجم الكبير عمرو دياب للانتقادات بسبب ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني التي لم تسلم من السخرية والتنمر من شكلها في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثانية، ولم يتقبل البعض الأمر بسبب فارق العمر بينهما قد يصل إلى 20 عامًا خلاف ذلك ظن البعض أن دينا سبب انفصال الهضبة عن زوجته السابقة السعودية زينة عاشور، أم أولاده عبد الله، كنزي وجنا.



ورغم ذلك إلا أن عمرو دياب أصبح لا يتواجد في حفل غنائي أو زفاف أو إعلان دعائي بدون دينا الشربيني وهو نوع من الدعم لها.