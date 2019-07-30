محافظ شمال سيناء: الشباب لهم دور في صياغة مستقبل الوطن

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ان الشباب لهم دور فعال في صياغة مستقبل الوطن، من خلال تمكين الشباب من المشاركة في الفعاليات المختلفة وتوفير الأنشطة التوعوية و التثقيف اللازم عن طريق المؤسسات للتعريف بتاريخ البلد وواقعه والمأمول من برامج مستقبلية لتحقيق التقدم.



جاء ذلك أثناء مشاركته في فعاليات البرنامج العاجل لأبناء المحافظات الحدودية «أهل مصر»، وذلك بقاعة المدينة الشبابية بالعريش مساء اليوم.



وقال إيهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن البرنامج يجرى تنفيذه بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة والمديرية، وبدأت فعاليات المعسكر الأول للمرحلة الثانية وفيها تم التعرف على البرنامج وأهداف تنفيذه من صقل الشباب والتوعية الشاملة للشباب.



ويشمل البرنامج تنفيذ لقاءات وجلسات حول (التنمية المستدامة - المشروعات القومية - التنمية البشرية - الجلسات التوعوية، بالإضافة إلى الانشطة الرياضية والكشفية والترويحية.



