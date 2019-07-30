الرئيس السيسي يعلن افتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب



شارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري.



ويشارك في المؤتمر ممثلو كل من شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.



وتبدأ فعاليات اليوم الثاني "الأربعاء" بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP"، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشرة صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" كثاني فعاليات اليوم في تمام الثانية والنصف مساءً.



أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي،ا فتتاح مؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة.وقال خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الوطني السابع في العاصمة الإدارية: "السيدات والسادة شباب مصر شباب بلادي، من أرض العاصمة الجديدة ومن أجل مستقبل واعد يليق بالشعب، والثقة في شباب أماتنا تجاه الوطني أعلن افتتاح المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة سعيا نحو حوار بناء".