القبض على سائق دهس عاملا بسيارته في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بأحد الطرق بدائرة القسم.

بالفحص تبين أنه حال عبور عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، الطريق صدمته سيارة مجهولة نتج عنها إصابته التى أدت لوفاته وفر قائدها هارباً.

أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "ميكروباص" وقائدها، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.