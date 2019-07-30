المحرصاوي وسلمان يفتتحان دورة تدريبية للنهوض والارتقاء بالبحث العلمي

نظمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، وبحضور الدكتور حسن سراج، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد الشربيني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مشرف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء بمقر مبنى الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم، نظمت دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم.



وقال الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن الدورة التدريبية للقطاعات العملية والتطبيقية بالجامعة تعقد تحت عنوان"SciVal Champions"، وتهدف لتكوين فريق متميز من المتمكنين والمتقنين لمحرك البحث "SciVal" والمقدم من "Elsevier" بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، حيث يمكن عن طريقه الاطلاع والمتابعة للإنتاج البحثي للأقسام والتخصصات العلمية المختلفة على مستوى الجامعة والجامعات الأخرى محليا وإقليميا ودوليا.



كما أوضح مدى تأثيرها الكبير في المجتمع العلمي دوليًا، بالإضافة لإمكانية تحديد النقاط البحثية الأكثر جدلًا والتي لها اهتمام علمي كبير حاليا، وبالتالي يسهم في وضع الخطط البحثية للأقسام والكليات وأيضا يرفع من فرص قبول النشر الدولي للأبحاث في المجالات المتقدمة في تصنيفات Scopus and Clarivae analytics.



وأكد أن فريق "Al-Azhar SciVal Champions" سيكون له دور كبير في متابعة تجهيز البيانات والإحصائيات المطلوبة للتصنيفات الدولية للجامعة وأيضا تقارير الإنتاج العلمي والبحثي للإدارة العليا للجامعة، بالإضافة إلى تدريب زملائهم في كلياتهم المختلفة على كيفية الاستفادة من هذا المحرك البحثي العملاق، وتشغيل المكتبة الرقمية لخدمة الباحثين، من أجل النهوض والارتقاء بالبحث العلمي فى كافة قطاعات جامعة الأزهر.